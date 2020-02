ESCLUSIVA CHRISTIAN MANFREDINI: “Juve-Fiorentina? I bianconeri cercheranno la vittoria con decisione per mettersi alla spalle la sconfitta di Napoli”

di Marco Guido

Chrstian Manfredini, ex centrocampista che nel corso della sua carriera ha disputato anche una stagione nelle fila della Fiorentina, ci ha rilasciato un’esclusiva intervista nella quale abbiamo parlato della sfida che Domenica si disputerà allo Juventus Stadium tra i bianconeri ed i viola. Ecco cosa ci ha raccontato:

Cosa sta facendo Christian Manfredini? “Sto collaborando con al Federazione Italiana Calcio a livello giovanile, andiamo in tutta Italia a diffondere una metodologia di lavoro, facendo formazione soprattutto sugli allenatori. E’ un lavoro che mi piace perchè, nonostante abbia giocato a calcio una vita, mi insegna cose che non sapevo, come ad esempio il come approcciarmi ai ragazzi, come trasmettere la metodologia dell’allenamento, mi aiuta ad imparare cose nuove e che mi piace molto”.

Domenica si gioca Juventus-Fiorentina, che partita ti aspetti di vedere? “E’ sempre una particolare particolare anche se forse è più sentita quando giocata a Firenze. La Juventus dovrà mettersi alle spalle la sconfitta di Napoli, giocando d’attacco e cercando con decisione la vittoria, poche squadre sono riuscite ad uscire indenni dallo Stadium”.

Quale può essere il giocatore viola che può creare più problemi alla retroguardia bianconera? “Naturalmente il primo nome è quello di Chiesa che sta bene può sempre fare la differenza, un altro giocatore molto forte, che non se sarà della partita, è Castrovilli che può sicuramente far molto bene. Un altro giocatore che ha passo, gamba e può creare pericoli alla retroguardia bianconera è Vlahovic. La Fiorentina è una squadra che non mi dispiace, che forse con Montella non riusciva a finalizzare quando creava”.

Qual’è la tua favorita per la conquista dello scudetto? “Credo che lotteranno fino alla fine perchè le partite sono tantissime, la Juventus pur giocando a bassa intensità a Napoli ha perso solamente 2 a 1 e quindi per me la favorita è la squadra bianconera anche la Lazio sta facendo molto bene e l’Inter si è avvicinata parecchio. Se la squadra di Sarri avesse vinto al San Paolo avrebbe accumulato sei punti di vantaggio, difficilmente colmabili ma la situazione attuale lascia ancora speranza alle due inseguitrici”.

Cuadrado è utilizzato nella posizione di terzino destro, ti sta convincendo il colombiano? “Personalmente non mi piace perchè il suo ruolo naturale è quello di esterno d’attacco, riesce comunque a giocare bene perchè la Juventus che attacca con continuità permette ai terzini di giocare spesso nella metà campo avversaria. E’ un grande giocatore ma alle volte mette in mostra qualche lacuna in fase difensiva che poi sfociano in gol subiti dalla formazione bianconera”.

Un giocatore che ancora non è riuscito ad affermarsi in bianconero è Douglas Costa, cosa pensi dell’esterno brasiliano? “Credo che abbia ragione Sarri che aveva detto che Douglas Costa è un giocatore importante che fatica a fare il salto di qualità per la mancanza di continuità, gioca poche partite soprattutto a causa di molteplici infortuni e quindi questo gli impedisce di migliorare ulteriormente. E’ un giocatore straordinario che se sta bene può fare la differenza ma purtroppo non riesce a farlo con continuità”.

Ti aveva sorpreso l’esonero di Montella, credi che Iachini sia l’allenatore giusto per i viola? “Sorpreso no perchè quando mancano i risultati a pagare è sempre l’allenatore come al Milan dove Giampaolo è stato esonerato dopo pochi mesi di lavoro al Milan. Iachini ha dimostrato di riuscire a dare una quadratura alle proprie squadre, così come Pioli e Iachini sta facendo meglio di Montella e quindi la scelta si sta rivelando giusta”.

Dove può arrivare la Fiorentina in questa stagione? “Ci sono in palio ancora 50 punti circa e quindi ogni squadra può potenzialmente arrivare in qualsiasi posizione, è chiaro che bisogna iniziare a fare punti soprattutto in casa. La Fiorentina credo che debba concludere la stagione in maniera dignitosa, a metà classifica per poi ripartire la prossima stagione cercando di programmare un obiettivo da raggiungere”.

Progetti per il futuro? “Questa collaborazione con la FIGC mi sta dando molta formazione. Mi piace molto insegnare calcio, sia agli adulti che ai ragazzi, adesso sono concentrato nel crescere ed imparare cose nuove, poi vedremo cosa accadrà”.