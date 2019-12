CR7: “E’ stata una partita molto difficile. Ho avuto dolore ad un ginocchio per un mese ma adesso sto bene e voglio aiutare la Juve a conquistare dei trofei”.

Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai bianconeri a Marassi. Ecco cosa ha dichiarato il portoghese: “Sono molto contento per il risultato. E’ stata una partita molto difficile contro una Sampdoria che ha giocato bene. Noi siamo riusciti però a fare anche meglio e a conquistare meritatamente questa vittoria. La squadra ha giocato con una grandissima attitudine. Il gol è stato molto bello soprattutto perchè è stato decisivo per conquistare i tre punti. La finale di Supercoppa di Domenica? Una finale parte sempre al 50 – 50, la Lazio ha un eccellente squadra, però sono convinto che la Juve possa vincere la partita. Sto bene e come ho già detto, ho sofferto di un dolore al ginocchio per circa un mese, ora sto bene ed adesso voglio aiutare la Juve a conquistare dei trofei”. Ma intanto, proprio pochissimi minuti fa, è stata diffusa una nuova bomba proprio su Cristiano Ronaldo: confermata la clamorosa notizia di ieri, CR7 ha deciso! >>>VAI ALLA NOTIZIA