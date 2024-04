Zappella: “Vogliamo dare continuità alla scorsa vittoria”

Giuseppe Zappella, allenatore della JuveWomen, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: "Affronteremo una grande squadra come la Roma, ma se vorremo dare seguito alla bella vittoria ottenuta contro la Fiorentina dovremo giocare una grande partita sotto tutti i punti di vista, soprattutto a livello mentale. Siamo consapevoli che andremo ad affrontare l'avversaria più forte in questo preciso momento storico, ma se un giorno vorremo tornare a essere noi i più forti bisognerà giocare con carattere questa sfida. Il gruppo lo vedo bene, è compatto e sereno. C'è una bella atmosfera, che mi piace, di conseguenza andremo ad affrontare questa trasferta con la consapevolezza di avere recuperato delle energie importanti a livello di squadra. Come ho già detto più volte in queste settimane, in questo gruppo ci sono delle potenzialità inespresse che devono emergere in queste ultime sei partite stagionali. Saranno sei match molto importanti per noi, non tanto per la classifica, ma per ritrovare il vero spirito, il vero senso di appartenenza, il vero essere Juventus. Queste ragazze devono sempre ricordarsi l'importanza della maglia che indossano".