Zappella: “Dobbiamo migliorare nella gestione della partita”

Giuseppe Zappella, allenatore della JuveWomen, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: "In queste settimane abbiamo anche avuto modo e tempo di analizzare la prestazione contro l’Inter, valutando sia gli aspetti positivi sia quelli su cui dobbiamo ancora lavorare. Sicuramente abbiamo calciato tante volte in porta e su questo aspetto dobbiamo continuare a spingere. Dobbiamo migliorare, invece, nella gestione dei momenti della partita perchè abbiamo tutte le qualità per farlo. Ci sono fasi in cui possiamo accelerare, altre in cui dobbiamo palleggiare un po’ di più, tenendo maggiormente il pallone per evitare continue transizioni che portano a sprecare energie importanti con il rischio anche di pagarle sul finale di partita come, purtroppo, è successo. Detto ciò, contro l’Inter ho avuto tante risposte positive dalle giocatrici e voglio che le ragazze si focalizzino anche e soprattutto su questi aspetti".