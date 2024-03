Zappella: “Bisogna assumersi delle responsabilità, ma il gruppo ci crede”

Giuseppe Zappella , allenatore della Juve Women , ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: "Le ragazze, nonostante la sconfitta, hanno creato molto e l'atteggiamento è stato ottimo. Chiaramente trovarsi in una situazione di svantaggio dopo pochi minuti ha reso più ripida la montagna da scalare, per di più arrivavamo a questa semifinale di ritorno dopo giorni di cambiamenti importanti. La situazione, dunque, non era delle più semplici, ma abbiamo avuto ugualmente delle risposte importanti dalla squadra.

Come ho detto alle giocatrici, cambiare significa assumersi le proprie responsabilità. Questo gruppo è ambizioso, non si accontenta: questi aspetti mi confortano perchè significa che questa squadra è viva e non vede l'ora di dimostrarlo in campo. La Poule Scudetto dovremo affrontarla con questo spirito, con lo spirito del "Fino alla fine" che da sempre caratterizza questo Club. Quando indossi questa maglia devi essere portato a non mollare mai, a lottare in ogni match dal primo all'ultimo minuto. Le somme, poi, le tireremo alla fine.