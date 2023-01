Zanoletti: “Siamo una sorpresa, era meglio evitare la Juventus”

Stefania Zanoletti , calciatrice del Chievo Women, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBianconero.com. Ecco le sue parole sulla sfida con la Juventus : "Sicuramente è stata una sorpresa fino ad un certo punto. Eravamo consapevoli di potercela giocare, ci era rimasto il nodo alla gola dall’anno scorso dove siamo state eliminate da quella fatidica pallina. Avevamo voglia di rivincita. È stata una gioia, siamo orgogliose di essere tra le otto squadre in corsa in Coppa Italia. Adesso vediamo.

Juventus? Personalmente avrei preferito incontrare magari un’altra squadra. Non voglio sembrare presuntuosa ma con altre squadre poteva esserci più margine, mentre incontrare la migliore sulla carta è più difficile. Poi come ci ha detto il mister giocarsela con una squadra che è il top club in Italia è motivo di misurarci e vedere a che livello siamo. Giocare con le più forti è una spinta in più, per il percorso di crescita.