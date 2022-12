Juve Women, le parole di Montemurro e Braghin dopo lo Zurigo

Stefano Braghin: "La vittoria di oggi, nel giorno del ricordo di Ale e Ricky, assume per forza di cose un valore ancora più forte e più importante. Alessio e Riccardo, anche se non ci sono più fisicamente, continuano ad allenarsi con noi tutti i giorni a Vinovo e non c'è gara in cui non siano con noi. In questa giornata così triste per il Club questo successo lo dedichiamo a loro. Venendo ai tre punti di oggi, sono molto importanti perché ci permettono di andare a giocarci il passaggio ai quarti di finale nell'ultima giornata della fase a gironi contro una squadra di assoluto livello come il Lione e pensare a una situazione del genere dopo cinque giornate disputate era quasi difficile anche soltanto da ipotizzare. In più questo successo ci ha permesso di salire al nono posto nel ranking europeo ed è un risultato straordinario tenendo in considerazione il fatto che cinque anni fa non eravamo neanche presenti".