Juve Women, da Bonansea a Girelli: i dati del successo sull’Inter

Ieri la squadra mister Montemurro ha battuto per 2-0 in trasferta le nerazzurre: mvp del match la numero 11 bianconera. Queste le statistiche

redazionejuvenews

Grande pomeriggio ieri per le Women. La squadra guidata da mister Montemurro, a Sesto San Giovanni, ha battuto per 2-0 l'Inter nel Derby d'Italia. Decisivo per il successo è stato l'uno-due da ko nel giro di due minuti, firmato da Bonansea e Caruso. Ecco le statistiche sulla vittoria bianconera, pubblicate dal sito ufficiale della Juventus.

"MVP BONANSEA

Barbara Bonansea è stata coinvolta in una rete in ciascuna delle ultime quattro sfide di Serie A contro l’Inter (due gol e due assist).

La numero 11 ha preso parte ad almeno un gol in quattro presenze di fila in Serie A (tre gol e un assist) per la prima volta da maggio 2021 (cinque in quel caso).

Gol numero 70 in maglia bianconera per lei, solo Cristiana Girelli ne ha segnati di più.

GLI ALTRI DATI

Tutte le sette reti di Arianna Caruso nel 2022 in Serie A sono state realizzate nel corso del 2° tempo.

Dal 2020/21 l’Inter è la squadra contro cui Cristiana Girelli ha partecipato a più gol in Serie A (sette in sei match): tre reti e quattro assist, contribuendo in ogni partita ad almeno una marcatura contro le nerazzurre nel torneo.

La Juventus ha vinto sette delle otto sfide contro l’Inter in Serie A (1N), segnando sempre almeno due gol.

Sono trascorsi 119 secondi tra il gol di Barbara Bonansea e la rete di Arianna Caruso in questo match.

La Juventus ha effettuato 12 tiri in porta, in nessun altro match di questa Serie A ne ha registrati di più. CENTESIMA PRESENZA CON LE JUVENTUS WOMEN PER SOFIE JUNGE PEDERSEN".