UWCL: focus sull’Arsenal, avversario delle bianconere

La squadra di Joe Montemurro scenderà in campo questa sera tra le mura dell'Allianz Stadium nella partita di Champions League contro l'Arsenal

redazionejuvenews

La JuventusWomen scenderà in campo questa sera contro l'Arsenal, nella partita valevole per la Women's Champions League. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la sfida e la squadra inglese.

"Dopo la vittoria emozionante di sabato a Parma, le Juventus Women sono chiamate a una grande partita contro un avversario di altissimo livello: per la Women's Champions League, all'Allianz Stadium arriva l'Arsenal.

IN PANCHINA

Per Joe Montemurro si tratta di una sfida particolare: affronta infatti la sua ex squadra, ora allenata da Jonas Eidevall. Lo svedese è alla sua seconda stagione alla guida delle Gunners. L'ex Mister del Rosengård ha portato la squadra londinese al secondo posto nella Women's Super League nella sua stagione d'esordio, superata di un solo punto dal Chelsea per il titolo 2021-22.

COSI' IN UK

Proprio pochi giorni fa l'Arsenal ha subito la prima sconfitta stagionale, dopo un perfetto inizio di stagione 2022-23, dal Manchester United. In vantaggio per 2-1 fino agli ultimi minuti, l'Arsenal ha subito due gol nel finale davanti a oltre 40mila tifosi all'Emirates Stadium, una sconfitta che ha posto fine a 14 vittorie consecutive in Super League. Ora le Gunners ora sono seconde, a pari merito con il Manchester United, a tre punti dal Chelsea, che però ha giocato una partita in più. Da segnalare che la partita contro lo United è stata dolorosa non solo per il punteggio, ma perchè la nazionale inglese e vincitrice di Euro2022 Beth Mead si è rotta il legamento crociato anteriore.

COSI' IN EUROPA

L'Arsenal ha vinto la Champions League nel 2006-07, ed è l'unico club inglese ad aver vinto il principale torneo femminile d'Europa. Hanno anche raggiunto la semifinale cinque volte. La scorsa stagione l'avventura in UWCL è stata interrotta ai quarti di finale dal Wolfsburg, la squadra tedesca che si è qualificata insieme alla Juventus dalla fase a gironi a scapito del Chelsea. In questa stagione l'Arsenal si è qualificato per la fase a gironi eliminando l'Ajax. Nonostante il pareggio per 2-2 all'andata a Londra, le Gunners hanno vinto il retour match ad Amsterdam, con gol segnato dalla nazionale olandese Vivianne Miedema.

L'Arsenal è attualmente in testa al Gruppo C della UWCL dopo due vittorie consecutive, la prima delle quali davvero clamorosa: un 5-1 contro il Lione, la sconfitta più pesante mai inflitta ai campioni in carica del torneo. Dopo la vittoria in Francia, successo per 3-1 contro l'FC Zurich grazie a una doppietta di Lina Hurtig, una vecchia conoscenza bianconera...." (Juventus.com)