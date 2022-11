Juve Women-Arsenal, tutte le curiosità verso il big match di UWCL

Questa sera grande appuntamento per le Women bianconere. La squadra di mister Montemurro , nel terzo turno della Women's Champions League affronterà l' Arsenal in un big match di grande fascino. Ecco tutte le curiosità sul match dell'Allianz Stadium, nel focus pubblicato dal sito della Juventus : "Terza giornata della fase a gironi di UWCL: l'Allianz Stadium apre le porte ad Arsenal-Juve!

FIDUCIA NEL GOL - Solo in una partita su 18 disputate le bianconere non sono andate in gol; statistica che per l'Arsenal, invece, recita 2 su 21.