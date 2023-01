Juve Women, le statistiche della vittoria sul campo del Pomigliano

Ieri la squadra guidata da mister Montemurro ha vinto sul campo della formazione campana: ecco tutti i numeri delle protagoniste del match

redazionejuvenews

Ieri la Juventus Women ha vinto per 2-1 sul campo del Pomigliano. Di seguito le statistiche fornite dal sito ufficiale della Juventus.

"QUATTRO DI FILA La Juventus ha vinto quattro trasferte di fila in Serie A in un singolo campionato per la prima volta dal periodo tra settembre 2021 e febbraio 2022 (sette in quel caso).

CHE RECUPERI La Juventus è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questa Serie A (nove).

SUPER LINETHSettimo gol per Lineth Beerensteyn in questa Serie A; già due in più rispetto a quelli totalizzati complessivamente nelle due precedenti stagioni con il Bayern Monaco in Bundesliga Femminile (cinque). Oltre ad aver realizzato il gol vittoria per la Juventus, è stata la giocatrice che ha effettuato più tiri (quattro) e giocato più palloni in area avversaria (otto) nel match. Cinque dei sette gol di Lineth in Serie A sono arrivati in trasferta.

SOFIA E IL POMIGLIANOTerzo gol in Serie A contro il Pomigliano per Sofia Cantore, il primo in casa della campane; solo contro l’Empoli (cinque) ne ha realizzati di più nella competizione. Sofia ha collezionato contro il Pomigliano la sua 50ᵃ presenza con la Juventus in tutte le competizioni.

QUALITA' JULIA Sesto assist in questa Serie A per Julia Grosso; la bianconera è prima per passaggi vincenti nel torneo in corso; Julia ha partecipato a otto gol in questo campionato (due reti e sei assist); tra le centrocampiste solo Ghoutia Karchouni (nove finora) ha fatto meglio. Quattro dei suoi assist in Serie A hanno propiziato un gol di Lineth Beerensteyn".