Spugna: “Siamo riusciti a togliere qualità alla Juventus”

Alessandro Spugna, allenatore della Roma femminile, ha detto la sua sulla partita con la Juventus Women, vinta per 3-1.

L'avevamo preparata in questo modo, cercando di togliere le loro qualità e ci siamo riusciti. Poi abbiamo iniziato molto bene il secondo tempo e questo ci ha permesso di prendere un vantaggio. Loro alla fine hanno alzato i ritmi, come è normale che fosse, ma siamo le ragazze sono state brave a tenere botta.

Si perché dobbiamo avere la mentalità e continuare a giocare perché la partita dura 90 minuti. Quindi non devi permetterti di abbassare niente. Questa è una partita bella d vera da giocare. Tra una settimana andremo a Monaco e dobbiamo abituarci a non abbassare la concentrazione nemmeno per un secondo".