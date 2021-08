Sara Gama: “Dobbiamo iniziare a vincere, la stagione sarà un percorso di crescita”

Le parole della calciatrice bianconera

La calciatrice e capitano della Juventus Women Sara Gama, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di Champions League in programma domani contro il Kamenica Sasa. Insieme al nuovo tecnico Joe Montemurro, la calciatrice bianconera si è presentata in conferenza stampa, ed ha caricato le sue compagne in vista degli impegni europei. Dopo anni di dominio in Italia infatti, la Juventus Women vuole ora estendere la sua influenza anche in Europa, e in questo senso la scelta di Joe Montemurro come allenatore aiuterà la formazione bianconera a far conoscere il suo nome fuori dai confini italioti. Un processo lungo e non facile, cosa di cui la società bianconera è consapevole, ma che potrebbe portare le ragazze di Torino alla conquista di quell'Europea che le ha viste uscire prima della fine.