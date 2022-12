Salvai: “Ieri la squadra era motivata, periodo non facile”

Cecilia Salvai , difensore della Juventus Women , ha rilasciato delle dichiarazioni al canale Twitch delle bianconere. Ecco le sue parole: "Diciamo che in questo periodo ne abbiamo sentite anche tante, noi siamo brave ma sentiamo le cose e le leggiamo e tante cose non ci sono piaciute. Perché ti toccano però quando ci toccano ci accendono i bottoni giusti e queste sono le risposte.

Non dico che è il caso di continuare a scriverle però a noi non fanno piacere queste cose. Ma ci portano al fatto che poi pensiamo alla cosa fondamentale che è il campo. Quindi le cose che vengono da fuori cerchiamo di lasciarle fuori e questa squadra credo che abbia una grande maturità. Tutte le mie compagne hanno dimostrato maturità e penso che i risultati abbiamo parlato sia con l'Inter che contro la Roma.

Ieri non era per niente scontato però già dal pranzo ho visto le facce delle mie compagne. Erano facce diverse dalle ultime gare in modo positivo. Lo leggevo nei loro occhi che la partita sarebbe andata così. Poi dal riscaldamento ho avuto la conferma. È vero che sembra strano perché pronti via e abbiamo preso gol. Ma quel gol credo abbia acceso solo la miccia. Ieri ha vinto la squadra che era più motivata e alla fine noi avevamo più da perdere. Ma non credo che la Roma abbia fatto l'errore di sottovalutarci".