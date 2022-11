Salvai dopo la centesima presenza in bianconero: “100 VOLTE GRAZIE”

Il difensore della Juventus Women ieri, nella finale di Supercoppa italiana persa con la Roma, ha fatto la centesima presenza in bianconero

Pomeriggio amaro ieri per le Juventus Women. La squadra femminile bianconera infatti è stata sconfitta dalla Roma nella finale di Supercoppa italiana, giocata allo stadio Tardini di Parma. Le ragazze di mister Montemurrohanno perso 4-3 ai calci di rigore. Dopo i primi 90 minuti infatti la sfida era rimasta in parità sull'1-1: le giallorosse erano passate in vantaggio con la rete di Giacinti, la Juve poi aveva pareggiato con lo splendido calcio di punizione di Boattin. Nei supplementari poi la situazione era rimasta invariata.

Nonostante la sconfitta e la delusione per non aver conquistato il trofeo, c'è stato un traguardo importante per una delle bianconere. Cecilia Salvai infatti ha giocato la sua centesima partita con la maglia della Juventus. Per celebrare questo momento, il difensore ha pubblicato una foto di gruppo su Instagram, corredata da queste parole: "100 VOLTE GRAZIE Alla Juventus.

A chi ci è stato dalla prima volta che sono scesa in campo con questa Maglia. Ai nostri tifosi. A chi mi ha accompagnato fino ad oggi, dentro e fuori dal campo. A chi ci è stato e poi ha preso strade diverse. A chi, oggi, mi ha permesso di raggiungere questo traguardo bellissimo. Non importa se non l'abbiamo festeggiato con una vittoria. Farlo con questa maglia addosso e con questo gruppo di persone splendide è già la mia vittoria più grande. Sono tanto orgogliosa di noi. 100 VOLTE GRAZIE".