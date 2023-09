Pawollek: “Juve molto forte, ma conosciamo i loro punti deboli”

Tanja Pawollek, calciatrice dell'Eintrach Francoforte, ha detto la sua sulla Juventus Women, in vista della sfida di domani.

Tanja Pawollek, calciatrice dell'Eintracht Francoforte, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole sul match con la Juve: "Abbiamo iniziato bene la stagione superando il turno in Champions. Non abbiamo segnato tanti gol, ma abbiamo giocato bene e penso che siamo preparate per la seconda partita contro la Juventus.