Nazionale femminile U23, le convocate: presenti due bianconere

Il sito ufficiale della FIGC ha comunicato la lista della Nazionale U23 femminile. Ecco l'elenco, con due bianconere : Cafferata e Bellucci: "Prime due amichevoli stagionali per la Nazionale Under 23 Femminile, che giovedì 21 settembre (ore 16, diretta streaming sul sito FIGC) al Centro Tecnico Federale di Coverciano affronterà i Paesi Bassi per poi trasferirsi a Falkenberg, dove lunedì 25 settembre (ore 18) se la vedrà con le padrone di casa della Svezia in un match che precederà di 24 ore la gara di Nations League tra le due Nazionali maggiori.

Nazzarena Grilli, confermata alla guida dell’Under 23, ha convocato per l’occasione 24 calciatrici, che si raduneranno domenica 17 settembre a Coverciano per sostenere il giorno seguente le prime due sedute di allenamento. Negativo il bilancio delle sfide con le Oranje, vittoriose rispettivamente per 2-0 e 6-0 nelle amichevoli disputate nel novembre 2019 e nell’ottobre 2021. Italia e Paesi Bassi si erano affrontate anche cinque mesi fa sempre a Coverciano in un match che aveva visto le olandesi imporsi 2-0 grazie alle reti realizzate da Ripa e Nijstad. Sono invece in vantaggio le Azzurre nei precedenti con la Svezia, battuta 3-1 lo scorso febbraio al CTF e 4-1 nel primo confronto al Torneo di La Manga nell’aprile 2019. L’unico successo della Svezia (1-0) nei tre confronti andati in scena risale all’amichevole disputata due anni fa a Coverciano.