Nazionale femminile, ultimo allenamento prima dell’Arnold Clark Cup

La Nazionale italiana femminile ha svolto l'ultimo allenamento prima della partenza per l'Inghilterra, obiettivo disputare al meglio le gare dell' Arnold Clark Cup . Ecco la nota della FIGC: "Il verde sprigionato dai campi di Coverciano ha lasciato un riflesso dorato, mentre le Azzurre completavano il loro primo allenamento di questo raduno riscaldate in un freddo pomeriggio di metà febbraio dal sole al tramonto.

E così è svanita ieri pomeriggio, sullo sfondo dell’auditorium del Centro Tecnico Federale, la prima sessione di allenamento delle ragazze di Bertolini, replicata questa mattina prima della partenza per Londra nel pomeriggio: il volo charter sorvolerà la Manica e consegnerà alla terra inglese Girelli e compagne, attese giovedì prossimo - a Milton Keynes - dal loro primo impegno internazionale di questo 2023, quando affronteranno il Belgio alle ore 17,45 italiane, in diretta tv su RaiSport+HD.

A distanza di solo qualche mese, nella stessa Inghilterra, sarà una sorta di rivincita di quella partita che estromise le Azzurre dall’Europeo; e sarà anche la prima sfida dell’Arnold Clark Cup, la competizione che fino a mercoledì 22 febbraio metterà di fronte – oltre a Italia e Belgio – anche la Corea del Sud e le padroni di casa e campionesse d’Europa in carica dell’Inghilterra. Un quadrangolare di livello e tre gare per testare le Azzurre, a poco più di cinque mesi dalla competizione mondiale che si disputerà a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, oltre l’Equatore, in un altro emisfero: in Australia e Nuova Zelanda, sperando di arrivare lontano anche nella competizione".