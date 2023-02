Morace elogia Girelli: “Come Totti, segna e fa segnare”

Carolina Morace, ex calciatrice, ha detto la sua su Cristiana Girelli, punta di diamante della Juventus Women

Carolina Morace, ex calciatrice, ha detto la sua su Cristiana Girelli, punta della JuventusWomen, parlandone a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole sulla bianconera, autrice ieri del centesimo gol con la casacca della Vecchia Signora, traguardo importante per Girelli, prima a raggiungere questo obiettivo con Madama: "Significa avere continuità, che per un attaccante è molto importante. Più segni e più acquisti sicurezza nei tuoi mezzi. Se Girelli può raggiungermi? Veramente, non so nemmeno dove sono. Non è facile essere eletta quarta giocatrice del secolo al mondo e seconda in Europa. È ai traguardi internazionali che Cristiana deve ambire.

Se Girelli è una delle migliori nel suo ruolo? Cristiana è una delle migliori interpreti del ruolo: come falso nueve, come Totti alla Roma, ma anche come trequartista, perché Cristiana segna e fornisce anche tante assistenze per le proprie compagne.

Se quando era allenatrice del Milan avevo pensato a lei per rinforzare la rosa? Quando sono tornata in Italia conoscevo le giocatrici soltanto di nome, quindi non mi sono occupata di mercato. Con una rosa più ampia il primo anno avremmo lottato per lo scudetto, al di là del 3 a 0 sulla Juventus. Quell’anno siamo state in testa alla classifica per tutto il girone di andata".