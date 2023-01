Montemurro è carico: “Vogliamo vincere ancora la Coppa Italia”

L'allenatore della squadra femminile bianconera ha parlato ai microfoni di JTV, alla vigilia della sfida di Coppa Italia con il Cittadella

redazionejuvenews

Dopo la pausa, si torna a giocare. Mentre la Juventus maschile sarà impegnata oggi a Cremona per la ripresa della Serie A, domani la Juventus Women se la vedrà con il Cittadella in Coppa Italia. Il mister Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di JTV alla vigilia del match: "Le ragazze erano entusiaste di tornare, tanti sorrisi e tanta voglia di rientrare. Vogliamo fare la seconda parte dell’anno nel modo in cui sappiamo".

La Juve vuole alzare di nuovo il trofeo: "La Juve vuole vincere tutte le competizioni a cui partecipa. L’abbiamo vinta l’anno scorso e vogliamo vincerla di nuovo. Siamo qui per questo".

C'è voglia di migliorare: "Vogliamo crescere e imparare per fare e giocare meglio, con tanta umiltà per affrontare tutte le partite con grande orgoglio. Siamo la Juve e siamo qui per rappresentare questa società in maniera importante".

Gli obiettivi bianconeri per il 2023, dopo l'eliminazione in Champions: "Abbiamo tutti visto il nostro cammino. La squadra è cresciuta tantissimo sul livello della competizione e nello stare a livelli importanti. Purtroppo è andata così, non abbiamo fatto abbastanza punti per andare avanti. È facile, non ci sono altre cose da dire. Ma questa è squadra è sempre motivata di andare fino in fondo e vuole far vedere di essere una squadra importante. Abbiamo obiettivi molto chiari, questo è un anno di crescita e dobbiamo arrivare a raggiungerli".