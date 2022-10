Montemurro: “Match con il Milan importante, ma abbiamo solo 48 di riposo”

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha analizzato la sfida con il Milan, parlando anche di Julia Grosso e Beerensteyn.

redazionejuvenews

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della gara con il Milan. Ecco le sue parole: "Vediamo chi recupererà anche se il gruppo sta bene. Ma sono passate solo 48 ore dalla gara contro lo Zürich Frauen. Arriviamo con questa importante vittoria. Ma la partita contro il Milan per come è messa nel calendario è importantissima. Vediamo chi recupera. Devo fare i complimenti a tutto lo staff medico e anche quello tecnico per come abbiamo gestito gli allenamenti e il recupero.

Il gruppo sta bene, ma è in queste partite importanti che si vede il valore della squadra anche quando c'è un pizzico di turnover. Ma tutte le ragazze sanno cosa devono fare per raggiungere il risultato. Loro partiranno forte e cercheranno un vantaggio per metterci in difficoltà e sotto pressione. Il Milan è sempre il Milan. È una squadra ben allenata e hanno giocatori importanti sia a livello italiano che internazionale. Per noi sarà una partita molto importante. Beerensteyn è tornata ieri sera, vogliamo reinserirla subito in gruppo, verrà con noi, ma non sarà a disposizione. Vogliamo che sia a disposizione per la gara contro il Lione.

Julia Grosso sta facendo questa crescita molto importante perché capisce l'importanza del suo ruolo e di cosa può dare alla squadra in fase d'attacco. La fase difensiva, invece, non è la sua qualità principale però capisce che anche questo aspetto è importante per crescere. Lei è giovane, ha tanto da imparare ma è una giocatrice importante per la Juventus e anche a livello internazionale".