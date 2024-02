Montemurro: “Dobbiamo vincere per acquisire fiducia”

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha pubblicato una nota sulle bianconere, in vista della prossima partita.

Joe Montemurro, allenatore della JuveWomen, ha detto la sua in conferenza. Ecco le sue parole: "Il Como Women cercherà a tutti i costi di portare a casa punti per provare a raggiungere il quinto posto in classifica, di conseguenza mi aspetto una gara non semplice. Sicuramente le nostre avversarie cercheranno di non offrirci troppi spazi quando difenderanno e proveranno a punirci in ripartenza.

Dal canto nostro, penso che non dovremo focalizzarci sulle strategie delle nostre avversarie. È importante in queste ultime partite di regular season pensare al nostro gioco, indipendentemente dall'avversaria che incontreremo. Sarà importante perché ci permetterà di acquisire più fiducia in vista del prosieguo della stagione.

Siamo soddisfatti per avere raggiunto la semifinale di Coppa Italia e lo siamo anche e soprattutto perché abbiamo avuto la possibilità di dare minutaggio a tante ragazze che avevano trovato meno spazio nelle altre partite o in alcuni casi, soprattutto con le più giovani, che non avevano ancora esordito in Prima Squadra. Sicuramente il risultato maturato all'andata ci ha permesso anche di scendere in campo con la giusta tranquillità, provando situazioni di gioco provate in allenamento".

