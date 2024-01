Montemurro: “La squadra è matura, abbiamo un gruppo importante”

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando della prossima sfida.

Joe Montemurro, allenatore della JuveWomen, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole in conferenza: "Il successo di sabato scorso contro il Milan è stato molto importante per noi. Nel corso di una stagione queste vittorie pesano alla fine del campionato e questi sono stati punti preziosi, nonostante non sia stata la partita perfetta e lo sappiamo. Questo significa, però, che la squadra ha raggiunto un buon livello di maturità e indubbiamente questa è una notizia positiva.

Cantore? Contro il Milan Sofia è tornata al gol e anche questo è stato un aspetto positivo per noi. Se, durante tutto l'arco di una stagione, vuoi competere ad alti livelli hai bisogno del contributo di tutte le giocatrici, di conseguenza il ritorno al gol di Cantore è un'ottima notizia per lei e per tutti noi perchè nessuna squadra può puntare sulle reti soltanto di poche calciatrici. Il nostro gruppo ha la fortuna di avere tanti profili di livello in grado di risolvere le partite e contro il Milan è toccato a Sofia.

Domani affronteremo nuovamente la Sampdoria, a meno di un mese di distanza dalla sconfitta subita in campionato. Quella di domani sarà la prima di due sfide in Coppa Italia e sarà importante partire con il piede giusto, rispettando le nostre avversarie. Alle ragazze, poi, ho detto di scendere in campo ricordandosi che siamo noi i detentori del titolo in questa competizione. In più dovrà giocare un ruolo decisivo il desiderio di rivalsa che avremo nei confronti della Sampdoria perchè abbiamo lasciato in Liguria tre punti in campionato".

