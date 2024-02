Montemurro: “Tornare già in campo sarà pesante, ma vogliamo passare”

Joe Montemurro , allenatore della Juve Women , ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: "Tornare in campo dopo pochi giorni dalla sconfitta contro la Roma è molto importante perchè dobbiamo tornare a pensare positivo quanto prima. In questo senso devo complimentarmi con le ragazze perchè hanno reagito molto bene e sono ovviamente già concentrate sulla partita di Coppa Italia.

La partita contro le giallorosse è andata così, purtroppo. Ci sono stati dei momenti di difficoltà in cui non siamo riusciti a reagire e dei momenti in cui non siamo riusciti a sfruttare le occasioni avute. Siamo dispiaciuti per il risultato, ovviamente, ma purtroppo questi match vengono decisi da episodi.