Montemurro: “Non bisogna esaltarsi dopo la vittoria con l’Inter”

Joe Montemurro , allenatore della Juve Women , ha detto la sua sulle bianconere in conferenza. Ecco le sue parole: "Secondo me, in alcuni momenti di questi ultimi dodici mesi, abbiamo perso un po' di consapevolezza nei nostri mezzi, ma anche questi aspetti fanno parte del nostro percorso di crescita.

Penso, però, che quando arrivano risultati importanti, come quello ottenuto contro una squadra forte come l'Inter, si debba valorizzare la prova della squadra. Abbiamo giocato una grande partita e abbiamo vinto ampiamente e con merito contro le nostre avversarie.

Detto questo è importante non esaltarsi troppo dopo una vittoria di questo genere perché c'è sempre da migliorare, ma di questo aspetto non mi preoccupo perché le ragazze ne sono consapevoli. In questa settimana, infatti, hanno lavorato duro per preparare nel migliore modo possibile la trasferta contro il Napoli che non sarà facile."