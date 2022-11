Montemurro: “Avrà la meglio chi interpreterà meglio i momenti”

L'allenatore della Juventus Women è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Women's Champions League contro l'Arsenal

redazionejuvenews

Domani la Juventus Women affronterà l'Arsenal in Women's Champions League. Oggi in conferenza stampa Joe Montemurro ha presentato il match insieme a Julia Grosso. Queste le parole del mister, raccolte dal sito ufficiale della Juventus: "Ogni partita ha visto una nostra crescita e la Champions League è la competizione migliore per poterlo dimostrare. Dobbiamo continuare a gestire tutti i momenti, tutte le fasi: quelle in cui possiamo dominare e quelle in cui bisogna saper soffrire. Domani sera chi saprà interpretare meglio i momenti del match avrà la meglio.

Tutte le gare sono speciali, ma quella contro l'Arsenal, per me, lo sarà un po' di più. Ho passato quattro anni bellissimi a Londra, legandomi a tante persone, e sarà bellissimo trovarci di fronte. Le nostre avversarie? Hanno perso l'ultima partita, ma conosciamo la loro forza. Dovremo fare il nostro massimo. Mead? Ovviamente mi dispiace per il suo infortunio, so che tornerà più forte, le auguro il meglio. Venendo alla nostra ultima partita, la vittoria contro il Parma è stata importante. A volte capita di ottenere il risultato sperato soltanto nel finale, ma la prova della squadra sarebbe stata ugualmente positiva anche senza i tre punti perché le mie giocatrici hanno creato tante occasioni. Ci mancavano soltanto le reti.

Gunnarsdottir? Il suo infortunio ci ha sorpreso, si stava allenando benissimo. Riavremo a disposizione, però, Gama e Salvai e questo porterà senz'altro positività a tutto il gruppo. Per domani non serve motivare le ragazze. In realtà non è mai servito perché il loro atteggiamento è sempre stato quello giusto. L'umiltà di questa squadra è uno dei suoi punti di forza. Sono sicuro che giocheremo una grande gara".