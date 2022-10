Montemurro: “Troppi errori. Girelli e Bonansea out dal 1′? Ecco il motivo”

La Juventus Women oggi pomeriggio è stata sconfitta 4-3 dal Milan. Questo il commento al match del tecnico ai microfoni dei canali ufficiali

redazionejuvenews

Pomeriggio amaro per la squadra femminile bianconera, sconfitta dal Milan. La Juventusha pubblicato sul proprio sito il commento al match e le parole del tecnico bianconero: "Prima sconfitta stagionale per le Juventus Women che cedono in casa del Milan. All'AlbinoLeffe Stadium il match termina 4-3 per le rossonere: doppietta di Asllani per sbloccare il match tra il 24' e il 25', rete di Bonfantini per dimezzare lo svantaggio e nuovo doppio vantaggio ristabilito da Piemonte un minuto dopo. Nel secondo tempo la Juve cerca di rientrare in partita, ma subisce il gol del 4-1 (Mesjasz). La rimonta diventa quindi ancora più difficile.

Girelli, entrata dalla panchina segna il secondo e il terzo gol per le bianconere, ma non c'è tempo per andare a caccia del quarto. I tre punti vanno al Milan. Testa ora alla sfida contro il Lione di Champions League in programma giovedì 27 ottobre alle 18:45 all'Allianz Stadium".

Le parole di Joe Montemurro: "Non abbiamo giocato al nostro livello, abbiamo commesso troppi errori e il Milan ha meritato. Adesso studieremo il Lione, ci prepareremo per la partita e faremo in modo di essere pronti mentalmente. Ora vediamo che squadra siamo, vediamo come il gruppo reagirà a questa sconfitta. Girelli e Bonansea? Ho scelto io di non far giocare Cristiana dal primo minuto, scelta tattica e legata sia alla freschezza mentale che alla gestione di una ragazza che arriva da un infortunio e ha giocato 80 minuti pochi giorni fa, e poi giovedì abbiamo una partita importantissima. Barbara è stata onesta, mi ha detto che non sarebbe riuscita a dare il 100% e abbiamo deciso di darle un po' di riposo affinché sia pronta per giovedì". (juventus.com)