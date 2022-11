Juventus Women-Zurich Frauen: al via la vendita dei biglietti

Le ragazze bianconere scenderanno in campo nella cornice dell'Allianz Stadium per la partita della Women's Champions League contro lo Zurigo

Mentre la prima squadra sarà a riposo, l' Allianz Stadium diventerà la casa delle altre due squadre bianconere, quella Next Gen e quella Women , che dopo la partita con l'Arsenal giocherà anche contro lo Zurigo tra le mura dello stadio di casa. Questo il comunicato apparso sul sito della società riguardo la vendita dei biglietti per la partita della squadra di Joe Montemurro.

I prezzi dei biglietti: € 5,00 (commissione incluse) nei settori Nord, Sud, Est ed alcuni settori di Ovest e di € 10,00 (commissione incluse) per alcuni settori di Ovest che non prevederanno hospitality.

Per poter acquistare è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail." (Juventus.com)