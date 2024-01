Juventus Women, tutte le vittorie in Supercoppa: la nota

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women . Ecco il comunicato: "Domenica 7 gennaio 2024, alle ore 15:15, le Juventus Women avranno la possibilità di iniziare l'anno alzando al cielo il primo trofeo della stagione. A Cremona, infatti, la squadra di Joe Montemurro affronterà la Roma e chi vincerà si aggiudicherà la Supercoppa Italiana Femminile e per il secondo anno consecutivo saranno bianconere e giallorosse a contendersi il titolo. Nella passata stagione a esultare sono state le capitoline, dopo i calci di rigore, interrompendo una striscia di tre vittorie consecutive da parte delle Juventus Women. Noi, proprio in vista di questo big match, ripercorriamo insieme a voi i tre successi bianconeri. 2019, LA PRIMA SUPERCOPPA Domenica 27 ottobre 2019, Cesena. L'unico trofeo italiano che manca nella bacheca delle Juventus Women diventa realtà. Le bianconere affrontano per il secondo anno consecutivo la Fiorentina con l'obiettivo di portare a casa l'unica coppa non ancora vinta dalla squadra all'epoca allenata da Rita Guarino. La gara contro la formazione viola è a senso unico. Cristiana Girelli cambia il parziale dopo appena dodici minuti, grazie all'ottima assistenza di Galli. Le bianconere conducono e nel primo tempo avrebbero anche l'opportunità di raddoppiare. Nonostante il minimo vantaggio, le Juventus Women non rischiano praticamente mai e nel secondo minuto di recupero della ripresa mettono la ciliegina sulla torta con Staskova che trasforma in oro il tocco illuminante di prima di Caruso. Due a zero e al triplice fischio inizia la festa.

JUVENTUS - FIORENTINA 2021, LA TERZA CONSECUTIVA A inizio 2022 i primi due impegni delle Juventus Women - come accaduto nella stagione 2020/2021 - sono quelli della Supercoppa Italiana Femminile. Anche in questo caso a sorridere al termine della Final Four sono per la terza volta consecutiva, appunto, le bianconere che superano prima il Sassuolo ai calci di rigore e poi 2-1 il Milan in finale, al "Benito Stirpe" di Frosinone. Quella contro le rossonere è una gara che, nel corso della prima frazione, si mette in salita per la squadra del neo allenatore Joe Montemurro: in pieno recupero, infatti, le lombarde passano con Grimshaw rientrando negli spogliatoi avanti di una rete. Nel secondo tempo, però, scende in campo un'altra squadra e le bianconere dopo pochi minuti dalla ripresa del gioco riescono a mettersi nuovamente in carreggiata approfittando dell'autorete di Bergamaschi. Siamo al minuto 50 e, di fatto, c'è tutto il secondo tempo da giocare. Le Juventus Women attaccano, ma il gol del sorpasso non vuole proprio arrivare. O meglio, così sembrerebbe fino al minuto 88 quando Boattin disegna una parabola splendida da calcio d'angolo e Girelli segna di testa, come l'anno prima, la rete decisiva per il primo trofeo dell'anno. Un trofeo che, al termine della stagione 2022/2023, si sommerà alla Serie A Femminile e alla Coppa Italia Femminile per uno storico "treble", il primo nella storia delle Juventus Women".