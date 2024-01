Juventus Women, il focus sulle giocatrici della finale di Supercoppa

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita con la Roma nella finale di Supercoppa femminile.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "FOCUS GIOCATRICI ROMA Da quando gioca nella Roma, Emilie Haavi ha partecipato a quattro marcature contro la Juventus in tutte le competizioni - una rete (in Serie A) e tre assist (tra Serie A e Supercoppa Italiana); nessuna giocatrice ha fatto meglio contro la Vecchia Signora con la maglia giallorossa. Lucia Di Guglielmo (sei) ed Elena Linari (cinque) sono i due difensori di Serie A che hanno segnato più gol nella stagione 23/24 considerando tutte le competizioni. Contro la Juventus, Di Guglielmo ha segnato inoltre il suo primo gol in maglia giallorossa - il 2 ottobre 2021 in campionato. Manuela Giugliano ha segnato otto gol in questa prima parte di stagione con la Roma in tutte le competizioni - solo due in meno di quelli totalizzati in tutta la precedente (10).

La centrocampista ha già segnato due reti contro la Juventus: una con il Milan (in Coppa Italia il 17 aprile 2019) e una in maglia giallorossa (in Serie A lo scorso 5 novembre). Évelyne Viens è, al pari di Manuela Giugliano, una delle due migliori marcatrici della Roma in questa stagione (otto reti) e la prima in solitaria tra le giallorosse in campionato (cinque sigilli). Évelyne Viens ed Emilie Haavi sono andate a bersaglio nell’ultimo incrocio tra Roma e Juventus - nel successo per 3-1 in campionato del 5 novembre scorso. Benedetta Glionna ha segnato 13 in 37 presenze in Serie A con la maglia della Juventus, tra il 2017 e il 2019. Contro la Vecchia Signora ha realizzato una tripletta (con l’Empoli in Coppa Italia il 30 gennaio 2021). JUVENTUS Considerando le squadre di Serie A, si affrontano in questo match due delle tre migliori marcatrici nel 2023 in tutte le competizioni: Cristiana Girelli (19) e Valentina Giacinti (16) - tra loro l’ex Inter Chawinga (17). Sia Cristiana Girelli che Valentina Giacinti sono andate a bersaglio contro le rispettive avversarie di questo confronto in più di una competizione: otto reti per la bianconera (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa), quattro per la giallorossa (Serie A e Supercoppa). Cristiana Girelli è la giocatrice che ha segnato più gol alla Roma con la Juventus in tutte le competizioni: otto (cinque in Serie A, due in Coppa Italia e uno in Supercoppa Italiana), almeno tre più di qualsiasi altra bianconera. Si affrontano in questo match le quattro attaccanti che contano più assist nella Serie A in corso: Emilie Haavi (quattro), Valentina Giacinti, Cristiana Girelli e Maëlle Garbino (tre ciascuna). Barbara Bonansea e Cristiana Girelli sono le due giocatrici che hanno segnato più gol in Supercoppa Italiana con la maglia della Juventus (tre a testa). Lisa Boattin è invece l’unica a contare almeno una rete e almeno un assist nel torneo in bianconero (1+1). Lisa Boattin è - tra i difensori - la giocatrice che finora ha creato più occasioni nella Serie A 23/24: 23.

Nessuna tra le pari ruolo, inoltre, la precede per passaggi vincenti nel campionato corrente: due, come le rivali di giornata Eseosa Aigbogun ed Elisa Bartoli, e la nerazzurra Tomter. Arianna Caruso ha segnato sei reti in questa stagione considerando tutte le competizioni; nell’intera passata stagione ne ha totalizzate solo due in più. Due centri contro la Roma finora, entrambi lontano da casa e in Serie A - novembre 2019 e aprile scorso. Lineth Beerensteyn è la migliore marcatrice della Juventus considerando tutte le competizioni 23/24: otto gol. Anche nella passata stagione all’inizio di gennaio ne contava otto, chiudendo poi l’annata a quota 14. Contro la Roma è arrivata una delle cinque marcature multiple - tutte doppiette - di Lineth Beerensteyn da quando gioca nella Juventus (in Serie A l’11 dicembre 2022). Lineth Beerensteyn è la giocatrice con più gol segnati (sette), più palle giocate in area avversaria (85) e più tiri nello specchio (24) nella Serie A in corso. Lindsey Thomas è un’ex del match: con la Roma ha giocato 49 partite e segnato 14 reti tra il 2019 e il 2021 in tutte le competizioni. Lindsey Thomas ha segnato sei reti nella stagione in corso in tutte le competizioni, tutte da inizio ottobre; nel periodo solo Beerensteyn (otto), Giugliano (otto) e Viens (sette) hanno fatto meglio tra quelle che militano in Serie A. Amanda Nildén è, con Girelli e Bonansea, una delle tre giocatrici attualmente alla Juventus con almeno un gol in tutte le competizioni disputate dal club (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League - qualificazioni incluse). I primi tre difensori per passaggi riusciti nella Serie A in corso indossano le maglie di Juventus e Roma: Estelle Cascarino (646), Elena Linari (601) e Moeka Minami (600). Uno dei quattro gol di Moeka Minami con la maglia della Roma è arrivato proprio contro la Juventus, nella sconfitta dello scorso 27 maggio in casa delle bianconere in campionato".

