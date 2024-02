Juventus Women, le statistiche post-match della partita con la Roma

La Juventus ha perso due delle ultime tre trasferte in Serie A (vs Sampdoria e Roma): per le bianconere tante sconfitte fuori casa quante raccolte nelle precedenti 14 nella competizione. A partire dallo scorso marzo - tra le squadre che hanno realizzato il 100% dei rigori in Serie A - solo la Juventus (6/6) ne ha calciati più della Roma (5/5) nel periodo nella competizione.

La Juventus è la formazione che in percentuale ha subito il maggior numero di reti nella prima frazione di gioco nella Serie A 2023/24 (62%, 8/13). Con la rete realizzata contro la Roma, Lindsey Thomas (cinque gol in 13 gare in questo campionato) ha eguagliato lo score personale registrato nella scorsa stagione in Serie A (cinque ma in 25 match con la maglia del Milan). Lindsey Thomas è la giocatrice ad avere realizzato il maggior numero di reti nei minuti di recupero in questa Serie A (tre, almeno uno in più di chiunque altro – a due Emelyne Laurent)".