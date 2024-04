Juventus Women, le statistiche post-gara del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "LE STATISTICHE POST ROMA-JUVENTUS WOMEN Cristiana Girelli è andata in doppia cifra di reti per la quinta stagione di Serie A con la maglia della Juventus; in generale, dalla stagione 2018/2019, è la prima giocatrice ad avere segnato 10 o più reti in almeno cinque campionati differenti. La numero 10 bianconera è andata a segno in due presenze esterne di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2022, in quell’occasione contro Como Women e Sassuolo. Arianna Caruso è, insieme a Manuela Giugliano e Lineth Beerensteyn, una delle tre giocatrici che hanno segnato almeno cinque reti e servito almeno cinque assist in questa Serie A. Prima di Barbara Bonansea, l’ultima giocatrice della Juventus espulsa in una gara di Serie A era stata Sara Gunnarsdottir, lo scorso ottobre, contro la Sampdoria. La Juventus è la vittima preferita di Evelyne Viens in Serie A, tre centri in altrettanti incroci".