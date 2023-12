Juventus Women, le statistiche dopo la partita con il Pomigliano

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle statistiche della partita vinta contro il Pomigliano.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Oltre ad essere la calciatrice con più reti in questa Serie A (sette), Lineth Beerensteyn è anche l’unica con più di una marcatura multipla nel torneo in corso (tre). Lineth, autrice di una doppietta, è stata la calciatrice che nella partita odierna ha prodotto più tiri totali (cinque) e conclusioni in porta (tre); inoltre, solo la compagna di squadra Lindsay Thomas (11) ha giocato più palloni in area avversaria rispetto all’attaccante olandese (nove).

La Juventus ha ottenuto due vittorie interne di fila senza subire reti in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra settembre e ottobre 2022 (tre in quel caso, la seconda della serie contro il Pomigliano - 3-0). Sara Gunnarsdóttir ha segnato di testa due delle tre reti messe a segno in Serie A; la calciatrice non andava a bersaglio in massima serie dal 25 marzo scorso (v Inter, di testa anche in quel caso). Barbara Bonansea ha segnato un gol in Serie A per la prima volta dal 21 maggio scorso (v Fiorentina); la calciatrice è andata a bersaglio su rigore per la prima volta nelle ultime quattro stagioni del torneo. Per la prima volta dal 2020/21 Lindsay Thomas ha preso parte a reti in quattro presenze consecutive in Serie A (quattro gol e due assist); sempre nello stesso periodo, ha fornito quattro passaggi vincenti contro il Pomigliano, contro nessun’altra squadra ne conta così tanti nel torneo.

Lindsay non serviva due assist in una singola partita di Serie A dal 24 aprile 2022 col Milan, anche in quel caso contro il Pomigliano. La Juventus (20) è la squadra contro cui il Pomigliano ha subito più reti in Serie A. La Juventus è la squadra contro cui il Pomigliano ha chiuso più gare senza segnare in Serie A (quattro). La Juventus è la squadra che ha segnato più reti di testa nella Serie A in corso (otto), almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra formazione. Solo la Roma (13) ha mandato in gol più giocatrici diverse rispetto alla Juventus (10) nella Serie A in corso. Nella partita contro il Pomigliano, Martina Lenzini ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia della Juventus in tutte le competizioni".

