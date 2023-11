Juventus Women, le statistiche in vista della sfida con il Napoli

Il Napoli è l’unica squadra nei maggiori cinque campionati europei ancora senza segnare in un match in casa in questa stagione; l’ultima formazione che non è stata in grado di realizzare nemmeno una rete nei primi quattro incontri interni stagionali giocati in Serie A è stata la Grifo Perugia nel 2012/13. Il Napoli ha subito almeno un gol in ognuna delle ultime 12 gare casalinghe in Serie A. L’ultima gara interna in campionato con la porta inviolata per le partenopee risale al 12 settembre 2021 (1-0 vs Fiorentina). La Juventus ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare di Serie A – incluse le due più recenti con Como (3-0) e Inter (5-0) – tanti clean sheet quanti nelle precedenti 20. In particolare, le bianconere potrebbero collezionare tre successi di fila senza concedere reti nel torneo per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2021. STATISTICHE GENERALI In questa partita si sfidano la squadra che ha subito meno tiri in porta (23, la Juventus) e la seconda per conclusioni incassate nello specchio in questa Serie A (55 per il Napoli, 20 in meno del Pomigliano). Nessuna squadra ha schierato più giocatrici nate a partire dall’1/1/2000 del Napoli in questa Serie A (nove come il Como). La Juventus è la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sette). Dall’altra parte, solamente Roma e Fiorentina (entrambe 0) hanno incassato meno gol del Napoli con questo fondamentale nel campionato in corso (uno).