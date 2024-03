Juventus Women, le statistiche sul match con l’Inter: la nota

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women . Ecco il comunicato: "Prima giornata della Poule Scudetto che mette di fronte Inter e Juventus Women. Le ragazze di mister Zappella affronteranno le nerazzurre all’Arena Civica di Milano, domenica 17 Marzo alle ore 16; sarà l’occasione per mettersi alle spalle la delusione per la semifinale di Coppa Italia nel doppio confronto con la Fiorentina. Sono 8 i punti da recuperare in campionato sulla Roma capolista per le bianconere, ma andiamo con ordine e addentriamoci nei numeri del derby d’Italia: STATISTICHE E CURIOSITÀ L’Inter è la squadra che la Juventus ha affrontato più volte senza mai perdere in tutte le competizioni (16 – 12V, 4N) e quella con cui ha pareggiato più match: quattro. La Juventus ha vinto le ultime due sfide senza subire reti contro la squadra nerazzurra e potrebbe collezionare tre clean sheet di fila contro queste avversarie per la prima volta.

L’Inter non ha trovato il gol negli ultimi due incroci con la Juventus in Serie A e, da quando milita nel massimo campionato (2019/20), solo contro la Florentia San Gimignano è rimasta a secco per tre gare di fila (tra gennaio 2020 e maggio 2021). L’Inter ha perso le ultime due gare casalinghe di Serie A (vs Como e Juventus), tante sconfitte quante nelle precedenti nove davanti al proprio pubblico (5V, 2N) e non ha mai incassato tre ko interni di fila nel massimo campionato. Se dovesse perdere questo match, la Juventus subirebbe tre sconfitte di fila per la prima volta nella sua storia considerando tutte le competizioni – le bianconere sono reduci da due ko nelle due semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina. La Juventus ha pareggiato solo una delle ultime 20 trasferte di Serie A (14V, 5P), proprio in casa di una formazione lombarda (3-3 vs Milan il 30 aprile scorso). Nella Regular Season di questo campionato la squadra bianconera (7V, 2P) è infatti stata, con Roma (8V, 1P) e Inter (4V, 5P), una delle tre che non hanno impattato nessun match lontano da casa.

Solo la Roma (sei) conta più centrocampiste con almeno un gol all’attivo nella Serie A in corso rispetto all’Inter: cinque (come la Fiorentina) – Lina Magull, Flaminia Simonetti, Ghoutia Karchouni, Henrietta Csiszár e l’ex Juventus Sofie Pedersen. La Juventus è la formazione che ha realizzato più gol su palla inattiva nella Regular Season di questo campionato (14); più nello specifico le bianconere vantano lo score migliore – con l’Inter e con la Roma – in seguito a corner (sei ciascuna) e – con la Roma – su calcio di rigore (cinque entrambe). FOCUS PROTAGONISTE Si affrontano in questo match le due centrocampiste che dall’inizio del 2024 hanno segnato più gol in Serie A: Lina Magull (cinque) e Jennifer Echegini (quattro, inclusa una doppietta proprio contro l’Inter, il 14 febbraio scorso). La giocatrice nerazzurra è però prima per partecipazioni attive nel periodo tra le colleghe di reparto: sei (un assist oltre alle cinque reti). La Juventus potrebbe diventare la prima avversaria contro cui Michela Cambiaghi trova il gol in Serie A con più di due maglie (ci è già riuscita con quelle di Sassuolo e Parma – due reti). La classe ’96 conta sei reti nel campionato in corso e non fa meglio in una singola edizione del torneo dal 2013/14 (nove con l’Atalanta Mozzanica). Contro l’Inter è arrivato il primo gol in Serie A di Asia Bragonzi (il 6 settembre 2020 con il Verona); l’attaccante classe 2001 è andata a bersaglio nella sua ultima gara giocata (in Coppa Italia vs Fiorentina) e potrebbe riuscirci in due presenze di fila in tutte le competizioni per la prima volta con la maglia della Juventus".