Juventus Women, le statistiche post-match della gara con l’Inter

Entrambi i gol di Echegini sono arrivati su assist di Maëlle Garbino, l’ultima giocatrice della Juventus a ricevere due assist da una compagna in una gara di Serie A era stata Amanda Nildén il 16 ottobre 2022 contro la Sampdoria (doppio assist di Caruso). Maëlle Garbino ha preso parte a quattro gol nelle ultime due presenze (gol e assist nella gara precedente, vs Como), solo una partecipazione in meno rispetto alle sue prime 14 gare in Serie A. Ben quattro dei cinque gol della Juventus nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato sono arrivati contro l’Inter – all’andata a segno Caruso e Grosso nei primi 5’.