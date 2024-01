Juventus Women, le statistiche in vista del match con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla prossima partita delle Women, contro la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Dopo i successi contro Inter, Milan e Pomigliano, la Juventus potrebbe centrare quattro vittorie interne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2018 e dicembre 2021 – striscia di 33 in quel caso, la più lunga registrata dalle bianconere in casa nella competizione. Juventus (11) e Fiorentina (10) sono, insieme alla Roma (12), due delle tre formazioni che contano almeno 10 vittorie nelle prime 13 gare stagionali di questo campionato – le viola potrebbero arrivare ad almeno 11 dopo le prime 14 per la prima volta dal 2018/19 (11). Tra le squadre attualmente in Serie A la Juventus è, con la Roma, una delle due che aspettano da più turni il pareggio (15 entrambe); per le bianconere l’ultimo segno X risale a maggio scorso (due in fila, con Inter e Milan). Da allora 12 vittorie e tre sconfitte. La Fiorentina è reduce da quattro vittorie in campionato e non ne inanella almeno cinque in una singola edizione di Serie A dal periodo tra gennaio e marzo del 2019: striscia di otto in quel caso, che si interruppe nella gara successiva proprio contro la Juventus (sconfitta viola per 1-0, con gol dell’ex bianconera Sofie Junge Pedersen).

Tra le squadre di questo campionato, la Fiorentina è quella che va in gol da più partite consecutive: 14. Solo una volta la formazione toscana ha registrato una serie più lunga di match di fila con almeno una rete all’attivo: tra novembre 2015 e febbraio 2017 (35). La Fiorentina ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (1P) dopo una striscia di sei gare esterne senza nemmeno un successo (2N, 4P). Le viola potrebbero inoltre centrare più di due successi di fila lontano da casa per la prima volta da febbraio 2023 (quattro). STATISTICHE GENERALI La Juventus è, da una parte, la seconda formazione di questo campionato per tiri nello specchio effettuati (101, meno solo della Roma a 108), dall’altra, quella che ne ha concessi meno in porta alle avversarie: 35, ben 30 in meno rispetto alla Fiorentina (65). Fiorentina e Juventus sono, insieme alla Roma, due delle tre squadre che in questo campionato hanno recuperato più punti da situazione di svantaggio: sei a testa. Quella bianconera è però anche, con quella giallorossa, una delle due che non ne hanno ancora persi una volta sopra nel punteggio. Juventus (12) e Fiorentina (10) sono due delle tre squadre che contano più marcatrici differenti in questa Serie A; davanti a loro solo la Roma (13). La Fiorentina ha segnato 13 gol con giocatrici subentrate in questa Serie A, inclusi i due del neoacquisto Madelen Janogy nella sfida più recente contro il Pomigliano; almeno due più di qualsiasi altra squadra nei cinque principali campionati europei 2023/24.

Juventus (otto) e Fiorentina (sei come la Roma) sono due delle tre squadre che hanno segnato più gol di testa in questo campionato. Solo la Roma però (0) ne ha incassati meno con questo fondamentale rispetto alla Viola (uno come l’Inter, mentre le bianconere tre). Fiorentina e Juventus sono le due squadre che contano più gol su calcio di rigore nella Serie A in corso (quattro ciascuna). Nei cinque principali campionati europei solo il Lille (cinque) ne ha realizzati di più dal dischetto. La Fiorentina ha segnato il 41% dei suoi gol nel campionato in corso nell’ultimo quarto d’ora di gioco (12/29), rercord in percentuale in questa Serie A. La Viola però è anche la formazione con la più alta percentuale di reti incassate in questo intervallo temporale (38% - 5/13). Juventus (101) e Fiorentina (78) sono due delle tre squadre con il maggior numero di sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi in questa Serie A. Davanti a loro solo la Roma (133)".

