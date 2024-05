Juventus Women, le statistiche in vista del match con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Dopo il turno di riposo, tornano in campo le Juventus Women per affrontare la Fiorentina nell’ottava giornata della Poule Scudetto. L’ultimo incrocio tra le due squadre finì 4-0 per le bianconere al "Pozzo" di Biella; al Viola Park è sfida tra la seconda e la terza in classifica. Vediamo insieme i numeri della sfida: STATISTICHE GENERALI Solo la Roma (60) vanta più sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria rispetto a Juventus (37) e Fiorentina (31) in questa Serie A. Da una parte, la Juventus è, con Inter e Roma, una delle tre squadre che hanno segnato più gol su calcio di rigore in questa Serie A (sei a testa), con la Fiorentina che segue a cinque; dall’altra, nessuna ne ha subiti più della Viola dagli undici metri nel torneo in corso (cinque, come Como e Napoli). Juventus (11) e Fiorentina (nove) sono le due squadre che hanno segnato più reti di testa in questa Serie A; di contro nessuna formazione ha concesso meno marcature con questo fondamentale rispetto alla Viola (una) nel torneo in corso (una anche per la Roma). La Fiorentina è la squadra che ha segnato meno gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A (uno), ben sette in meno rispetto alla Juventus (otto) che in questa classifica viene superata solo da Milan (nove) e Roma (11). Inoltre, la Fiorentina è la squadra che ha sia segnato più reti negli ultimi 15 minuti di gioco (14) sia, in percentuale, ne ha concesse di più nella stessa porzione di gara (30%, 10/33) nella Serie A 2023/24. La Fiorentina è, insieme alla Roma, una delle due formazioni che ha concesso meno reti sia da cross (una entrambe) che da corner (una, come le giallorosse); la Juventus però ha segnato ben sette reti su sviluppi dalla bandierina, nessuna formazione ne conta di più in questa Serie A (sette anche per Milan e Roma). La Fiorentina è la squadra che ha segnato più reti con calciatrici subentrate in questa Serie A (14); tuttavia la Juventus ha realizzato in trasferta ben cinque gol con calciatrici che partivano dalla panchina, nessuna formazione ne conta di più (cinque anche per Como, Roma e la stessa formazione toscana). FOCUS GIOCATRICI Vero Boquete è la calciatrice che conta più partecipazioni attive in questa Serie A (17) e l’unica che vanta almeno otto reti (nove) e almeno otto assist (otto). Inoltre, la spagnola classe ’87 è la giocatrice “più anziana” ad aver partecipato ad almeno 15 reti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (17 appunto). Inoltre, la spagnola (17) è la seconda giocatrice della Fiorentina capace di prendere parte ad almeno 17 marcature in una singola edizione di Serie A nelle ultime quattro stagioni. Dopo essere andata a segno solo una volta nelle precedenti 57 partite disputate in Serie A, Emma Severini ha trovato il bersaglio in entrambe le ultime due (v Sassuolo e Inter); la calciatrice viola ha fornito anche cinque assist in questo campionato e tra le giocatrici con almeno cinque passaggi vincenti nessuna è più giovane rispetto alla classe 2003 ex Napoli e Roma. Una delle tre doppiette di Madelen Janogy in Serie A è arrivata contro la Juventus il 29 gennaio scorso; da quando gioca nel campionato italiano contro nessun’altra formazione conta più marcature (due anche contro Pomigliano e Sassuolo). A partire da gennaio 2024, la giocatrice viola è l’unica giocatrice ad aver realizzato almeno tre marcature multiple in Serie A (doppiette v Juventus, Pomigliano e Sassuolo). Michela Catena ha segnato tre reti contro la Juventus in Serie A e contro nessun’altra formazione ne conta di più (tre anche contro San Zaccaria e Sassuolo). Alexandra Johannsdottir ha segnato due gol contro la Juventus in Serie A e nella competizione contro nessuna squadra è andata più volte a bersaglio (due anche contro il Parma); la centrocampista ha segnato tre reti in questo campionato (tutte in questo anno solare) dopo che aveva chiuso la precedente stagione, sempre in maglia viola, con cinque marcature. Melissa Bellucci ha giocato con la maglia della Juventus in Serie A nel 2018/19 (tre presenze) e nella prima parte di questo campionato collezionando quattro apparizioni; dal suo arrivo in viola la calciatrice ha disputato sei partite nel torneo, nessuna di queste però dal primo minuto. Si affrontano due delle tre giocatrici che hanno segnato più reti di testa in questa Serie A: Michela Catena e Cristiana Girelli (entrambe a quota quattro) – insieme a loro a quota quattro anche Julia Karlernäs. Sei delle ultime otto reti realizzate in trasferta dalla Juventus in Serie A portano la firma di Cristiana Girelli (due) e Jennifer Echegini (quattro). In generale, l’attaccante italiana è una delle due migliori marcatrici in questa Serie A con 10 reti all’attivo (come Giugliano), mentre la nigeriana classe 2001 è una delle due che vantano più marcature nel torneo da inizio 2024 (otto, al pari di Lina Magull, quattro delle quali proprio contro la Viola). Inoltre, nelle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2020/21) solo contro l’Inter (10) Cristiana Girelli ha preso parte a più reti che contro la Fiorentina nella competizione (otto – quattro gol e quattro assist). L’unica tripletta realizzata da Jennifer Echegini in Serie A è arrivata proprio contro la Fiorentina il 30 marzo scorso; in generale sono quattro le marcature dell’attaccante contro le viola nel torneo, tanti gol quanti quelli realizzati contro le altre formazioni contro cui è andata a bersaglio (tre v Inter e uno contro il Sassuolo). Lineth Beerensteyn ha preso parte a otto reti contro la Fiorentina in Serie A (cinque gol e tre assist); l’esterna d’attacco contro nessun’altra formazione registra così tante partecipazioni attive nella competizione. La classe ’96 ha fornito quattro assist in questo anno solare nel torneo mentre la rete manca dal 9 dicembre 2023 (doppietta v Pomigliano). A partire dalla Serie A 2020/21, Barbara Bonansea ha segnato sei reti contro la Fiorentina nella competizione, almeno tre in più rispetto a quelle realizzate contro qualsiasi altro avversario affrontato nel periodo (tre vs Milan e Inter). Julia Grosso (classe 2001) è la centrocampista italiana più giovane tra quelle con almeno sei reti realizzate in questo campionato; la bianconera affronta in questo turno la formazione contro cui ha sia segnato più reti (tre) che servito più assist (tre) da quando gioca nel massimo campionato italiano (2021/22). Lindsey Thomas ha preso parte a 12 reti in questo campionato (otto gol e quattro assist) e nelle ultime quattro stagioni di Serie A solo nel 2021/22 con il Milan ha registrato più partecipazioni (15); per lei una doppietta contro la Fiorentina nel torneo, sempre in rossonero il 26 novembre 2022. Sofia Cantore ha segnato due reti contro la Fiorentina in Serie A quando vestiva la maglia della Florentia (stagione 2020/21); in questo torneo la calciatrice ha segnato una sola rete ma servito ben quattro assist e si trova ad un solo passaggio vincente di distanza dal record maturato nelle ultime quattro stagioni della competizione (cinque sia nel 2020/21 con la Florentia che nel 2021/22 col Sassuolo). Federica Cafferata ha disputato due stagioni di Serie A con la maglia della Fiorentina tra il 2021 e il 2023, collezionando 43 presenze e un assist. Solo Maria Filangeri (161) ed Elena Linari (160) hanno recuperato più palloni di Estelle Cascarino (159) tra i difensori di questa Serie A. Lisa Boattin è il difensore con più dribbling tentati (62) e riusciti (30) della Serie A in corso".