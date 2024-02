Juventus Women, le statistiche sulla partita con il Como

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sulla partita vinta contro il Como, con tutte le statistiche.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Cristiana Girelli è l’unica giocatrice ad aver realizzato più di cinque gol in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A. Dalla stagione 2020/21 in avanti solamente Valentina Giacinti (11) vanta più marcature multiple in Serie A rispetto a Cristiana (10). Quattro degli ultimi cinque gol segnati su azione in Serie A da Girelli sono arrivati di testa – più in generale, da inizio 2023 solamente Khadija Shaw (10) ha realizzato più reti con questo fondamentale rispetto all’attaccante della Juventus (sette) nei cinque principali campionati europei.

La Juventus ha segnato almeno quattro gol in cinque degli otto impegni casalinghi affrontati in questo campionato di Serie A – nei cinque principali campionati europei in corso solamente Barcellona (sette) e Lione (sei) vantano più gare interne con almeno quattro gol realizzati rispetto alle bianconere. Nessuna squadra vanta più giocatrici con più di cinque gol segnati in questo campionato rispetto alla Juventus: tre (sette Girelli, sette Beerensteyn, sei Thomas), come la Roma (sette Viens, sette Linari e sei Giugliano). La Juventus è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato (nove). Lisa Boattin è l’unico difensore ad aver preso parte ad almeno tre gol in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A.

Maëlle Garbino (tre gol, quattro assist) è, assieme a Emilie Haavi e Vero Boquete, una delle tre giocatrici straniere a vantare almeno tre gol e almeno tre assist in questo campionato. Da inizio novembre nessuna squadra in Serie A conta più partite senza reti all’attivo rispetto al Como (sette, come il Pomigliano). Da inizio dicembre solamente il Pomigliano (19) ha subito più gol in Serie A rispetto al Como (15). Il Como ha subito almeno cinque gol in un match di Serie A per la prima volta dall’agosto 2022 (sconfitta per 6-0 proprio contro la Juventus)".

