Juventus Women, le statistiche in vista della partita con il Como

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women . Ecco il comunicato: "Nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto alla Juventus in questa Serie A: otto – di cui due nella gara di andata contro il Como, con Cecilia Salvai e Lindsey Thomas -, al pari della Fiorentina. Solo il Pomigliano (otto) ha incassato più reti di testa del Como in questa Serie A (sette), con le Lariane che hanno subito quattro degli ultimi nove gol con questo fondamentale nel torneo in corso (da Lucia Di Guglielmo, Eva Schatzer, Andrea Stasková e Michela Cambiaghi). Se da una parte la Juventus è la formazione che ha concesso il minor numero di conclusioni in questo campionato (132); dall’altra, solo il Pomigliano (323) ne ha subite più del Como (286) nella Serie A 2023/24.

Solo la Roma (568) ha registrato più palle giocate in area avversaria rispetto alla Juventus in questa Serie A (457); dall’altro lato, solo la Sampdoria (222) ne conta meno del Como (227) in questa situazione nel torneo in corso. La Juventus è, con la Roma, una delle due squadre che hanno realizzato più reti su palla inattiva in questo campionato (11 per entrambe); dalla parte opposta, il Como è una delle due che ne contano meno da fermo (due come il Napoli) e quella che in percentuale ne ha subiti di più: il 46% (ben 11sui 24 totali). Nessuna squadra ha subito meno reti rispetto alla Juventus (sette come la Roma) nei secondi tempi di questa Serie A; nella stessa frazione di gioco il Como ne ha incassate 17 – solo il Napoli ha fatto peggio nelle prime 15 giornate (19). Nonostante solo il Pomigliano (79) abbia registrato meno recuperi palla offensivi del Como in questa Serie A (87), le Lariane hanno segnato tre gol (come la Juventus) in seguito a un recupero a 40 o meno metri dalla porta avversaria: solo la Roma ne conta di più (nove) nel campionato in corso.