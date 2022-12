Juventus Women, le statistiche pre-match della gara con l’Inter

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato tutti i numeri e le curiosità più interessanti della gara contro l'Inter.

redazionejuvenews

La JuventusWomen oggi sfiderà l'Inter nel big match di giornata. Il sito del club bianconero ha pubblicato i numeri e le statistiche più interessanti della gara: "La giornata numero 11 di campionato metterà di fronte nerazzurre e bianconere. Calcio d'inizio alle ore 14:30 di sabato 3 dicembre, come sempre LIVE su Juventus TV. IL MOMENTO BIANCONERO La Juventus ha pareggiato l’ultima partita in Serie A (1-1 contro il Como). Solo due volte non ha trovato il successo per due partite di fila nella massima serie: ad aprile 2018 (sconfitte contro Brescia e Fiorentina) e lo scorso marzo (sconfitta contro l’Empoli e pareggio contro la Roma). Dopo una serie di quattro successi esterni consecutivi, la Juventus ha vinto solo due delle ultime quattro trasferte in Serie A (1N, 1P) e in particolare è stata sconfitta in quella più recente giocata in Lombardia, 3-4 contro il Milan il 22 ottobre. I PRECEDENTI La Juventus non è mai stata sconfitta nei sette precedenti contro l’Inter in Serie A: sei vittorie e un pareggio arrivato proprio nella sfida più recente (3-3 lo scorso settembre).

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte l’Inter in Serie A (sei) e anche la formazione che ha segnato più gol alle nerazzurre nella massima serie: 24, almeno otto in più di ogni altra formazione. Le bianconere sono le uniche avversarie contro cui l’Inter non ha raccolto neanche un punto in casa in Serie A: tre sconfitte su tre. L'INTER Dopo aver iniziato il campionato con cinque successi nelle prime sei gare (1N), l’Inter non ha trovato alcuna vittoria nelle quattro più recenti (3N, 1P): solo una volta nella sua storia non ha vinto per 5 partite di fila in Serie A, nell’agosto 2020. In aggiunta, le nerazzurre hanno pareggiato le ultime due gare di Serie A e non hanno mai registrato tre pareggi di fila nella competizione. L’Inter ha vinto sei delle ultime nove partite casalinghe di Serie A, segnando una media di 2.7 reti a incontro; completano tre sconfitte, una delle quali in quella più recente (lo scorso 29 ottobre, contro la Roma). Tutte le ultime cinque reti dell’Inter in Serie A sono arrivate nel corso della ripresa, dopo che le sei precedenti erano state realizzate nel corso dei primi 45 minuti di gioco.

OCCHI PUNTATI SU... Tabitha Chawinga è la giocatrice con il migliore rapporto tra minuti giocati e reti segnate in questa Serie A: un centro ogni 76 minuti (considerate tutte le calciatrici in campo per almeno 200 minuti nel torneo in corso) - tra questi, una doppietta (la sua prima nella massima serie) contro la Juventus, lo scorso settembre. Tabitha Chawinga, in gol in ciascuna delle ultime quattro presenze di campionato, può diventare la prima giocatrice dell’Inter capace di andare a segno in cinque gare di fila in Serie A. Tabitha Chawinga è l’unica giocatrice ad aver preso parte a più di 10 gol nel campionato in corso ed è una delle tre, insieme a Elisa Polli e Cristiana Girelli, che hanno segnato sette reti. Nessun difensore ha segnato più reti di Stefanie van der Gragt in questa Serie A: tre, come Giulia Rizzon del Como. Julia Grosso (29 agosto 2000), in gol nell’ultima partita di campionato, è la calciatrice più giovane ad aver partecipato ad almeno quattro reti in questa Serie A, subito dietro di lei segue l’avversaria di giornata Elisa Polli (27 agosto 2000). Lisa Boattin ha realizzato la seconda delle sue due marcature multiple in Serie A contro l’Inter: doppietta lo scorso 27 marzo in casa. Sofia Cantore ha segnato tre gol contro l’Inter in Serie A, contro nessuna avversaria attualmente nella competizione ha all’attivo più reti (tre anche contro la Sampdoria). Arianna Caruso (un gol e un assist all’attivo nelle ultime quattro sfide di campionato contro l’Inter), ha servito quattro passaggi vincenti finora in questa Serie A, meglio di quanto aveva fatto nelle due precedenti stagioni (due nel 2021/22 e tre nel 2020/21) e un record nel torneo in corso, condiviso con le nerazzurre Karchouni e Chawinga. Barbara Bonansea è stata coinvolta in una rete in ciascuna delle ultime tre presenze di Serie A contro l’Inter, tra cui una rete allo Breda nell’ottobre 2021".