Juventus Women U19, Soledad Belotto va in prestito in Serie C

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women . Ecco il comunicato: "Soledad Belotto chiuderà la stagione 2023/2024 all'Independiente Ivrea ASD, nel Canavese. È ufficiale la cessione temporanea annuale del portiere classe 2003 che giocherà la seconda parte di questa annata in Serie C.

È arrivata in Italia dopo le esperienze, tutte vissute in Paraguay, nelle Giovanili di Guaranì, Olimpia, Sol de América, Junior de Barranquilla e infine Libertad Limpeño. Alla Juventus è stata aggregata alla Primavera, difendendo i pali della nostra Under 19 femminile. Ora una nuova avventura la attende! In bocca al lupo!".