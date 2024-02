Juventus Women, sconfitta pesante contro la Roma: termina 3-1

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando della partita persa contro la Roma.

Il sito ufficiale della JuventusWomen ha pubblicato una nota sulla partita di oggi contro la Roma. Ecco il report: "Si chiude con una sconfitta la super sfida di campionato tra Roma e Juventus. Allo stadio Tre Fontane la squadra di Joe Montemurro perde 3-1 e scivola a -8 dalla diretta avversaria e attuale capolista della classifica. LA CRONACA La prima frazione comincia con un pressing convincente e un approccio altrettanto positivo da parte delle Juventus Women, che all’interno dei primi due minuti di gioco creano due potenziali occasioni da rete grazie all’intraprendenza di Sofia Cantore. Entrambe si esauriscono senza pericoli per la porta giallorossa. Le padrone di casa iniziano ad affacciarsi dalle nostre parti intorno al 10’ con un tiro di Viens, sul quale Peyraud-Magnin dimostra sicurezza e non si fa superare. La fase di studio e l’equilibrio regnano solo per venti minuti quando un’ingenuità di Beerensteyn causa un calcio di rigore in favore delle avversarie. Giugliano è fredda dagli undici metri e spiazza l’estremo difensore bianconero che, purtroppo, non riesce a evitare l’1-0.

È immediata la reazione juventina. Dal calcio d’inizio dopo la rete subita, Grosso conduce palla fino al limite dell’area quando vede la stessa Beerensteyn inserirsi coi tempi giusti, ma la sua conclusione è forte e centrale, deviata coi piedi in corner da Ceasar. Il ritmo della sfida cala ma al 38’ è la Roma ad andare vicina al raddoppio con Glionna, che ha il merito di sorprendere la linea difensiva bianconera ma impatta debolmente la sfera non trovando la porta. Scampato il pericolo la Juve prova a farsi rivedere in fase offensiva e un ottimo recupero di Caruso a metà campo avvantaggia Echegini che sfodera un destro potente ma ancora centrale. Il secondo tempo riparte con la Juventus a cercare subito il gol del pareggio e ci va vicino dopo otto minuti con il cross di Cantore verso Echegini, ma è provvidenziale l’intervento di Minami a sventare il pericolo. Pochi minuti più tardi è il turno di Gunnarsdóttir che dal limite dell’area impegna Ceasar, la quale devia in calcio d’angolo. Il forcing bianconero dura fino all’ora di gioco, al 62’ infatti la Roma trova il gol del 2-0. Boattin non riesce a resistere alla finta di Glionna che crossa in area trovando Viens sul primo palo, impatta il pallone perfettamente e lo infila alle spalle di Peyraud Magnin. Il contraccolpo psicologico è forte e le ragazze di Montemurro faticano a reagire tanto che appena sei minuti dopo la squadra giallorossa trova addirittura la rete del 3-0. Protagonista di gol straordinario è Linari, capace di spedire la palla, con destro fulmineo e angolato, lì dove il nostro portiere non può mai arrivare.

L’ingresso in campo di Girelli e Garbino garantiscono freschezza e spunti offensivi interessanti per riaprire la gara. Al 81’ è la giocatrice francese a sfiorare il 3-1 con una bella conclusione da pochi metri, ma è miracoloso l’intervento di Ceasar e il pallone non varca la linea. La Roma ogni volta che imbastisce una ripartenza è temibile e arrivano anche le occasioni per il possibile 4-0 ma Peyraud Magnin è grandiosa in più di qualche intervento e nega ulteriori gioie alle avversarie. L’ultima grande emozione del match la regala Thomas che, al 93’, infila con un destro angolato Ceasar e sigla il gol del 3-1. Si chiude senza soddisfazione questa grande sfida di campionato, ma l’obiettivo è ancora lontano e nulla è perduto. L’attenzione ora è verso la gara di ritorno di Coppa Italia contro la Sampdoria, dove all’andata siamo riusciti a imporci con il punteggio di 4-0".

