Juventus Women, il ricordo dell’ultima finale con la Roma

Il sito ufficiale della JuveWomenha pubblicato una nota sulla finale di Supercoppa. Ecco il comunicato: "Così, il 4 giugno 2023, si apriva il match report di una delle partite più intense, per certi versi drammatiche degli ultimi anni, per le Juventus Women. La Finale di Coppa Italia contro la Roma. Una Finale che pochi giorni fa proprio Barbara Bonansea, la match winner, ci raccontava così. Non è stata comunque una giornata semplice, niente affatto: prima della partita, seduta, da sola, ho iniziato a piangere, china su me stessa, ed è una cosa che a me non accade spesso. Sono tornati indietro quei giorni, quella tensione, quella voglia di fare quello che sapevamo fare meglio. E avevo la sensazione, precisa, di dover dare tutto quello che avevo in campo.