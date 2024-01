Juventus Women, il ricordo della partita con la Roma del 2022

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, in vista della partita contro la Roma.

Il sito ufficiale della JuventusWomen ha pubblicato una nota sulla partita con la Roma. Ecco il comunicato: "Nella storia recente di Roma-Juventus Women c'è un poker in trasferta siglato dalle bianconere, nel dicembre 2022, con le firme di Beerensteyn (doppia), Girelli e Grosso. UN MATCH AVVINCENTE La Roma passa dopo 2 giri di lancette, con Serturini, che capitalizza su assist in verticale di Haavi una ripartenza su palla persa dal centrocampo bianconero. La Juve reagisce da grande squadra qual è: al nono Gunnarsdottir stampa sul palo la conclusione su cross di Boattin, cinque minuti dopo ancora lei è brava a lanciare sul lungo Beerensteyn, che non se lo fa chiedere due volte e segna il gol del pareggio.

La partita è quanto di meglio ci si possa aspettare da un big match del genere: la Roma di là si fa pericolosa ancora con Haavi che getta scompiglio fin quando non è Salvai a risolvere, la Juve di qua risponde con Lenzini. Poi, al 32', la zampata della (delle) fuoriclasse: Boattin crossa in mezzo su punizione, Grosso calcia e Girelli è bravissima a deviare in porta. La ripresa inizia come era iniziato il primo tempo: con la Roma in avanti e subito in gol. Minuto 48, Haavi crossa, Peyraud Magnin, respinge, palo di Giacinti e tap-in vincente di Andressa.

Due a due, tutto da rifare. La partita sembra svoltare dalla parte delle giallorosse, perchè dopo pochi minuti dal gol è Giacinti a creare sudori freddi alla retroguardia bianconera, con Sembrant provvidenziale a fermarne l'azione. E proprio in quel momento, come già successo più volte in stagione, esce l'anima della Juve: al minuto 66 va in scena il capolavoro di Beerensteyn. Verticalizzazione di Grosso da centrocampo, Lyneth dopo un dribbling la piazza a giro e riporta avanti la Juve. La botta è forte, fortissima, e al 78' Grosso ci mette il carico, capitalizzando con un gran tiro un cross di Boattin per il 2-4".

