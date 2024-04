Juventus Women, le possibili protagoniste della partita con la Roma

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Contro la Juventus è arrivato l’ultimo dei sette gol di Elena Linari (miglior marcatrice tra i difensori nei cinque principali tornei europei 23/24) in questa Serie A. Le reti della classe ‘94 con il club capitolino nella competizione italiana sono 11 in totale e – tra le pari ruolo – solo una finora è riuscita a fare meglio in maglia giallorossa: Elisa Bartoli (13). Valentina Giacinti (tre) è, con Michela Cambiaghi (tre) e Daniela Sabatino (tre), una delle tre giocatrici che sono andate a bersaglio contro la Juventus in Serie A con più di due squadre (Milan, Fiorentina e Roma per la numero nove giallorossa). In generale solo Daniela Sabatino e l’ex nerazzurra Chawinga (quattro ciascuna) contano più gol di Valentina Giacinti contro la Juventus in Serie A: tre. Manuela Giugliano, con Cristiana Girelli una delle due migliori marcatrici di questa Serie A (nove reti ciascuna), potrebbe andare in doppia cifra di gol per la terza volta nel massimo campionato – ci è già riuscita nel 15/16 (10) e nel 16/17 (15), rispettivamente con Atalanta Mozzanica e AGSM Verona. Manuela Giugliano ha segnato due gol in Serie A contro la Juventus, entrambi con la Roma ed entrambi nella stagione in corso; la formazione bianconera potrebbe diventare, dopo Milan, Sassuolo, Napoli e Fiorentina, la quinta contro cui la centrocampista realizzerebbe più di due reti nel massimo campionato in maglia giallorossa. Le prime 13 reti di Benedetta Glionna in Serie A sono arrivate con la Juventus (tra il 2017 e il 2019). L’attaccante giallorossa è a secco di gol da otto presenze e non vive un digiuno più lungo dal periodo tra agosto 2022 e febbraio 2023 (15 in quel caso). Uno dei due gol (il più recente) di Moeka Minami in Serie A è arrivato proprio contro la Juventus, nella sconfitta dello scorso 27 maggio in casa delle bianconere. Tra le sei giocatrici che dall’inizio del 2024 hanno segnato almeno otto gol nei cinque principali campionati europei, Jennifer Echegini è quella con il miglior rapporto tra reti realizzate e minuti giocati: una ogni 46’,5”. La nigeriana è in generale, dietro solo a Cristiana Girelli (nove) e insieme a Lindsey Thomas, una delle tre migliori marcatrici della Juventus nella Serie A in corso. Solo contro la Fiorentina (sei) Julia Grosso ha preso parte a più gol che contro la Roma in Serie A (quattro – 2+2). La classe 2000 (più giovane centrocampista coinvolta in almeno 17 marcature negli ultimi quattro massimi campionati – nove reti e otto assist) conta sei sigilli nel torneo in corso, ma solo uno in trasferta (il 16 settembre vs Pomigliano). Inoltre, la centrocampista bianconera conta nove reti in Serie A; l’ultima canadese capace di fare meglio è stata Maegan Kelly tra gennaio e dicembre 2019 (15). Lindsey Thomas (49 partite e 14 gol con la Roma tra il 2019 e il 2021 in tutte le competizioni) ha partecipato a sei gol nel 2024 in Serie A (quattro reti e due assist); in questo intervallo temporale, tra le attaccanti, nessuna ha fatto meglio della francese in campionato (a sei anche Stasková, Kaján e Dellaperuta). Cristiana Girelli è la giocatrice che ha segnato più gol contro la Roma in tutte le competizioni: otto tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, almeno tre più di qualsiasi altra. La numero 10 bianconera conta nove reti nel campionato in corso e qualora andasse a bersaglio andrebbe in doppia cifra di reti per la quinta stagione di Serie A con la maglia della Juventus; in generale, nel periodo (dal 18/19), potrebbe essere la prima giocatrice a tagliare questo traguardo nella competizione. Lineth Beerensteyn ha preso parte a tre gol nelle ultime due partite di Serie A (tre assist) e solo una volta ha partecipato ad una marcatura per tre presenze di fila nel torneo: tra febbraio e marzo 2023 (due reti e un passaggio vincente). Con l’assist per Julia Grosso nell’ultimo turno di campionato, sono 10 le partecipazioni di Arianna Caruso nella Serie A in corso (sei go e quattro passaggi vincenti) – l’ultima in cui ha fatto meglio è stata la precedente (15 – cinque centri e cinque assist). Lisa Boattin (difensore con più occasioni create in questo campionato, 34) ha servito, nell’ultimo turno, il terzo assist nel torneo in corso – l’ultimo in cui ha fatto meglio in termini di passaggi vincenti, è stato il 21/22 (quattro)".