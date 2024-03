Juventus Women, i precedenti in vista del match con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "JUVENTUS WOMEN-FIORENTINA, I PRECEDENTI Questo sarà il 22° confronto tra Juventus e Fiorentina in tutte le competizioni; la formazione viola è, con la Roma, una delle due avversarie contro cui le bianconere hanno vinto più match: 14 entrambe – completano il bilancio due pareggi e cinque successi per le toscane. Nonostante la Juventus sia la squadra contro cui ha perso più partite in Serie A (11), la Fiorentina è rimasta imbattuta in due delle tre sfide più recenti (1V, 1N). Le Bianconere hanno trovato il gol in 19 delle 21 sfide contro le Viola in tutte le competizioni (40 reti totali) e in 10 occasioni ha tenuto la porta inviolata. La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha disputato più trasferte di Serie A senza mai vincere (otto – due pareggi e sei sconfitte) e quella con cui in generale conta più ko lontano da casa nel torneo: sei appunto, almeno due più che contro qualsiasi altra. La Fiorentina è la squadra contro cui la Juve va a segno da più gare interne di fila in Serie A: otto (18 reti totali, 2.25 in media a match); La Juventus è imbattuta da quattro turni di Serie A (3V, 1N) e, nel torneo in corso, solo tra settembre e ottobre è arrivata a cinque gare consecutive senza sconfitte (5V). Dopo il 3-3 con l’Inter del 17 marzo, le bianconere potrebbero invece pareggiare due match di fila per la seconda volta nella competizione – la prima tra aprile e maggio 2023. Inoltre, dopo lo 0-1 con il Sassuolo e lo 0-3 con l’Inter, le viola potrebbero rimanere a secco di reti per tre gare di fila per la prima volta nella loro storia. Si affrontano in questo match la formazione che ha segnato più gol su palla inattiva nella Serie A in corso (la Juventus, 15) e quella che in percentuale ha subito meno reti da fermo nel torneo: la Fiorentina (22% - 5/23). In termini assoluti, soltanto la Roma (tre) ne ha incassati più della Viola (cinque) da queste situazioni di gioco. Solo Barcellona (229) e Lione (181) hanno effettuato più tiri nello specchio della Juventus (160) nei cinque principali campionati europei 23/24. Le bianconere ne contano ben 55 più della Fiorentina (105)".