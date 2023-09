Juventus Women, vittoria per 3-2 contro il Pomigliano: il report

La Juventus Women di Joe Montemurro ha sconfitto il Pomigliano per 3-2, conquistando i primi tre punti della stagione.

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato il report della prima giornata di campionato contro il Pomigliano. Ecco la nota: "Sorride la Juventus Women nella prima giornata di Serie A, la squadra di Montemurro riesce a strappare 3 punti all’esordio in campionato sul campo del Pomigliano con il risultato finale di 3-2. Partita tutt’altro che banale: le padrone di casa si sono dimostrate un avversario ostico da superare, con il parziale in bilico fino al fischio finale. Iniezione di fiducia importante per le bianconere dopo l’amarezza della sconfitta ai rigori rimediata nel mini tournament di Women’s Champions League a Francoforte contro l’Eintracht. LE SCELTE DI FORMAZIONE Montemurro deve rinunciare a Bonansea, rimasta ai box per una botta rimediata nell’ultima gara di Champions, e lancia dal primo minuto Nystrom come riferimento offensivo. Nel 4-3-3 della Juve c’è spazio per le nuove arrivate Cascarino e Palis, mentre Girelli e Caruso partono dalla panchina. Assenti anche Salvai, Boattin e Toniolo.

PRIMO TEMPO L’inizio è a ritmi piuttosto bassi: le campane coprono bene le linee di passaggio nella propria metà campo, cercando poi di ripartire con velocità. Ed è proprio con un recupero palla sulla mediana che nasce la rete dell’1-0: Nambi scappa via sull’out di destra e si inventa una parabola beffarda che tradisce Payraud-Magnin. Palla all’incrocio e 1-0 Pomigliano all’11°. Le bianconere faticano un po’ a carburare, a provarci in due occasioni è Beerensteyn, ma i suoi tentativi non sortiscono l’effetto desiderato. Col passare del tempo la pressione juventina si fa sentire e al 29° arriva il pareggio. Cross insidioso da sinistra di Nilden a cercare la testa di Nystrom, Gavillet manca la presa in uscita e il pallone si insacca alle spalle del portiere granata. La rete della svedese dà nuova linfa alle compagne che provano a chiudere l’avversario negli ultimi 30 metri. Il gol del sorpasso lo segna Julia Grosso, molto abile a ribadire in porta con il piattone una respinta corta della difesa. Due reti in due minuti e una gara che sembra potersi mettere in discesa. Il pomeriggio di Torre del Greco, però, è pieno di sorprese e il vantaggio dura pochissimo. Il Pomigliano torna ad attaccare in transizione e, sul cross alto di Ippolito, Martinez scarica in rete un sinistro preciso e potente che vale il 2-2. Equilibrio ristabilito e parziale che non muta fino all’intervallo, nonostante un tentativo di Gunnarsdottir sugli sviluppi di un corner.

SECONDO TEMPO Nella ripresa la Juventus prende in mano il ritmo di gioco, creando spesso ragnatele di passaggi volte a scardinare la difesa campana. Il Pomigliano continua a tenere lo stesso copione di match e solo il miracolo di Peyraud-Magnin sul tiro a giro di Di Giammarino tiene a galla le bianconere al 55°. Al 63° viene annullato il gol a Cantore per posizione di offside e, con il cronometro che comincia a correre, Montemurro ricorre ai primi cambi del match. Dentro Caruso e Girelli, fuori Palis e Nystrom. Beerensteyn manca la deviazione vincente da pochi passi al 65°, ma un minuto più tardi la gara cambia definitivamente. Cantore sfonda sulla corsia di destra, cross al bacio per la testa di Girelli che incorna e batte Gavillet. Per Cristiana è l’ottavo gol nelle gare d’esordio in campionato con la maglia della Juventus, una sentenza. Il rush finale scorre via senza troppi patemi, con Cantore che sfiora il gol del 2-4 al 90° dopo una bella discesa in area. PROSSIMO MATCH Finisce così, la Juventus batte 2-3 il Pomigliano raggiungendo la sosta nazionali con il morale alto e la voglia di proseguire la strada tracciata. Prossimo appuntamento sabato 30 Settembre alle ore 14,30 contro la Sampdoria nella nuova “casa”, allo stadio Pozzo-Lamarmora di Biella".

