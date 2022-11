Juventus Women, partnership con la Pink Bari: il comunicato

La Juventus Women si amplia sempre di più. Le bianconere hanno raggiunto una nuova collaborazione con la Pink Bari . Ecco la nota ufficiale: "Al via la partnership speciale con la JUVENTUS per vivere a pieno il calcio femminile. Venerdì 18 novembre p.v. alle ore 11.30 presso il Palacarrassi – Via Filippo Turati - Bari Interverranno: Dott. Stefano Braghin – Women’s Teams Director Dott.ssa Carola Coppo – Head of Women Academy Dott.ssa Alessandra Signorile – vice Presidente A.S.D. Pink Sport Time La Pink Bari con l’annuncio della strategica alleanza con JUVENTUS, la cui storia parla da sola anche nel calcio femminile: 5 anni di trionfi che hanno reso la maglia bianconera leggendaria anche nell’universo sportivo femminile; intende fondere l’eredità storica della Pink Bari con obiettivi sempre all’avanguardia di un metodo di insegnamento Juventus che intende trasmettere valori che vanno oltre il campo da gioco.

Il metodo comprende sia l’insegnamento e lo sviluppo delle abilità calcistiche sia la formazione educativa, portando così le bambine a diventare delle giovani ragazze, partendo dall’introduzione al gioco fino alla maturità, non solo fisica. A partire dall’aspetto ricreativo e creativo del gioco del calcio, le giocatrici sono coinvolte in attività studiate allo scopo di favorire il loro sviluppo a tutto tondo. Le attività sono basate sul rispetto del benessere fisico e mentale delle giovani per poterle rendere, appunto, indipendenti. Il futuro del calcio femminile è rappresentato dalle giovani generazioni di calciatrici che verranno formate, ecco perché la partnership con la Juventus è fondamentale. Il calcio femminile al sud ha bisogno di crescere, occorre investire nella formazione delle giovani calciatrici e farlo seguendo la metodologia Juve può essere il volano per le nostre ragazze. La Pink Bari non si accontenta dei risultati raggiunti in questi anni, vuole continuare ad affermarsi come leader nella formazione di giovani talenti, pronta a gestire tutte le sfide con la consueta passione e competenza e con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Alla base del progetto ci sono il rispetto del lavoro di squadra, lo spirito di sacrificio, l’educazione.