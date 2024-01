Juventus Women, i numeri della partita contro la Roma

WOW, MAËLLE! Maëlle Garbino è l’unica giocatrice che, nel corso di questa stagione, ha trovato la rete sia in Serie A, in Coppa Italia sia in Supercoppa Italiana. Prima di Maëlle Garbino, l’ultima giocatrice francese a segno in Supercoppa Italiana era stata Lindsey Thomas, sempre contro la Roma, con la maglia del Milan il 5 gennaio 2022. GOL BIANCONERI La Juventus ha trovato la rete nei primi 15 minuti di gioco di una finale di Supercoppa Italiana per la seconda volta nella sua storia (12 minuti oggi, così come il 27 ottobre 2019, con Cristiana Girelli contro la Fiorentina).